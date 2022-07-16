Операция «Дикий зверь». Как 2-я ударная армия попала в смертельную западню

Первая попытка форсирования Волхова в начале января 1942 года завершилась для армий Волховского фронта (ВФ) безуспешно (Битва на ВолховеНеудачное начало).
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