«Ъ»: новая экспертиза по делу Беркович выявила оправдание терроризма в ее пьесе

ФСБ провела новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Как отмечает «Коммерсантъ», эксперт подтвердил наличие оправдания терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол» и сделал вывод о том, что Беркович и Петрийчук намерено формируют «романтический образ террориста».
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