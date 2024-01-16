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«Ъ»: новая экспертиза по делу Беркович выявила оправдание терроризма в ее пьесе

ФСБ провела новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Как отмечает «Коммерсантъ», эксперт подтвердил наличие оправдания терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол» и сделал вывод о том, что Беркович и Петрийчук намерено формируют «романтический образ террориста».

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