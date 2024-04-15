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Вильям Карлссон и Джарвис с дублями, Назар с 1-м голом в дебютном матче – звезды дня в НХЛ

Вильям Карлссон и Джарвис с дублями, Назар с 1-м голом в дебютном матче – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – 20-летний форвард «Чикаго» Фрэнк Назар, забросивший шайбу в матче с «Каролиной» (2:4).

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