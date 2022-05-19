Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган Туреччина наполягає на переговорах щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Північноатлантичний альянс та США висловили впевненість у тому, що Анкара не перешкоджатиме приєднанню цих країн до блоку Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у середу, що якщо Швеція не надішле «терористів», то шведська та фінська делегації можуть не […] Сообщение Туреччина наполягає на переговорах щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.