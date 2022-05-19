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Туреччина наполягає на переговорах щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган   Туреччина наполягає на переговорах щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Північноатлантичний альянс та США висловили впевненість у тому, що Анкара не перешкоджатиме приєднанню цих країн до блоку Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у середу, що якщо Швеція не надішле «терористів», то шведська та фінська делегації можуть не […] Сообщение Туреччина наполягає на переговорах щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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