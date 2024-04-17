ТАСС: "Партия Роста" 19 апреля войдет в состав "Новых людей"

Российская "Партия Роста" 19 апреля войдет в состав "Новых людей". Об этом сообщает ТАСС. Пока не известно, какую роль в партии после слияния станет играть лидер "Партии Роста" Борис Титов, при этом, по слова представителей "Новых людей", "по уставу, должности первого заместителя председателя партии у "Новых людей" нет".