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ТАСС: "Партия Роста" 19 апреля войдет в состав "Новых людей"

ТАСС: "Партия Роста" 19 апреля войдет в состав "Новых людей"

Российская "Партия Роста" 19 апреля войдет в состав "Новых людей". Об этом сообщает ТАСС. Пока не известно, какую роль в партии после слияния станет играть лидер "Партии Роста" Борис Титов, при этом, по слова представителей "Новых людей", "по уставу, должности первого заместителя председателя партии у "Новых людей" нет".

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