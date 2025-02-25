Комитет Госдумы одобрил нулевой НДС при перевозках по ВСМ Москва – Петербург

Налоговую ставку предлагают установить до 1 января 2065 года Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об установлении нулевого НДС при перевозках пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 2065 года.