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Расчетный центр Подмосковья подготовил инструкцию по оплате коммуналки без сбоев

Расчетный центр Подмосковья подготовил инструкцию по оплате коммуналки без сбоев

Для гарантированного проведения коммунальных платежей через личный кабинет на портале Единого расчетного центра Подмосковья и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» пользователям необходимо адаптировать устройства к новым стандартам безопасности.

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