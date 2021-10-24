Новый MacBook Pro с чёлкой оказался очень толстым. Опубликовано сравнение с 13-дюймовым MacBook Pro

Проверенный сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов, выложил сравнительные фотографии нового 16-дюймового MacBook Pro и 13-дюймового MacBook Pro прошлого поколения.
Проверенный сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов, выложил сравнительные фотографии нового 16-дюймового MacBook Pro и 13-дюймового MacBook Pro прошлого поколения.
Свежие комментарии