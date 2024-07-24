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Иваново

1 подписчик

Во время летнего отдыха большинство людей предпочитают посещать торговые центры. Однако некоторые покупки, казалось бы, приносившие удовольствие в мом...

Во время летнего отдыха большинство людей предпочитают посещать торговые центры. Однако некоторые покупки, казалось бы, приносившие удовольствие в мом...

Во время летнего отдыха большинство людей предпочитают посещать торговые центры. Однако некоторые покупки, казалось бы, приносившие удовольствие в момент их совершения, могут в конечном итоге стать источником разочарования: не подошло, не нужно, уже есть такое.

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