Самолёт ВСУ прилетел из Львова на эстонскую авиабазу Эмари: цель визита

На авиабазу Эмари в Эстонии прилетел военный самолет Украины Ан-26. Рассказываем, зачем.Транспортный самолёт Ан-26, принадлежащий ВСУ, прилетел из Львова на эстонскую авиабазу Эмари.
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