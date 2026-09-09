Операция «Кооперация»: как прошел Международный форум потребкооперации в Казани

Мероприятие открылось торжественной церемонией. Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил символический ключ от 39 специализированных автомобилей председателю совета Кукморского райпотребкооператива Ильназу Зарипову.
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