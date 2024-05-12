За спрос не дают: пациенты требуют вернуть доступ к жизненно важным лекарствам

Около 20 лекарств от жизнеугрожающих и хронических заболеваний уже около трех лет не могут включить в перечни Минздрава, которые напрямую влияют на их доступность, подсчитали во Всероссийском союзе пациентов.
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