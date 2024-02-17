Ягр об отказе от перехода в «Питтсбург» в 2011-м: «Не хотел возвращаться только на один год. Понимал, что там мне светило 3-е или 4-е звено»

Чешский форвард, вернувшийся в НХЛ после трех сезонов в КХЛ, подписал контракт с «Филадельфией». «Я говорил об этом уже миллион раз и сейчас хочу сказать в последний раз: главная причина, по которой я тогда не вернулся в «Питтсбург», заключалась в том, что я не хотел возвращаться только на один год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии