Ягр об отказе от перехода в «Питтсбург» в 2011-м: «Не хотел возвращаться только на один год. Понимал, что там мне светило 3-е или 4-е звено»

Чешский форвард, вернувшийся в НХЛ после трех сезонов в КХЛ, подписал контракт с «Филадельфией». «Я говорил об этом уже миллион раз и сейчас хочу сказать в последний раз: главная причина, по которой я тогда не вернулся в «Питтсбург», заключалась в том, что я не хотел возвращаться только на один год.