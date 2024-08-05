61 человек стал жертвой клещей в Калужской области

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало еженедельную статистику по заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом и другими болезнями, передающимися при укусе клещей, в регионеУправление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало еженедельную статистику по заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом и другими болезнями, передающимися при укусе клещей, в регионе.