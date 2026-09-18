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Вести Севастополь

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Мнимый туроператор из Севастополя обманул россиян на шесть миллионов рублей.

Мнимый туроператор из Севастополя обманул россиян на шесть миллионов рублей.

41-летняя женщина обманула 13 приезжих под видом туристических услуг.После увольнения из туристического агентства к аферистке продолжили обращаться клиенты, желающие оформить путёвки за границу.

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