Сообщается о начавшемся в результате попадания БПЛА пожаре на заводе синтетического каучука в городе Ефремов Тульской области.
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Сообщается о начавшемся в результате попадания БПЛА пожаре на заводе синтетического каучука в городе Ефремов Тульской области.
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