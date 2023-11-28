В Ивановской области начат приём заявлений на получение регионального маткапитала

Выплата назначается при рождении третьих и последующих детей.Органы соцзащиты Ивановской области начали принимать от многодетных семей заявления на предоставление регионального материнского капитала, объявило областное правительство.
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