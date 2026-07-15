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Акции Evolution выросли после урегулирования с регулятором в Великобритании

Акции Evolution выросли после урегулирования с регулятором в Великобритании

Акции шведской компании Evolution выросли примерно на 2% после того, как оператор онлайн-игр достиг соглашения с Комиссией по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission) и завершил регуляторную проверку.

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