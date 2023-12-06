Способ заваривания чая от советских поваров и проводниц поездов. Минимум заварки и насыщенный вкус, аромат и цвет

Помните, какой вкусный и ароматный чай был в поездах и советских заведениях общепита. Хотя, зная менталитет и характерные особенности штатных сотрудников общественного питания, поверить в то, что они использовали хороший чай в необходимом количестве, практически невозможно.
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