Россиянина оштрафовали за песни Oxxxymiron и Славы КПСС

Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети «ВКонтакте» песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов).
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