В Якутии полицейские провели встречи по профилактике кибермошенничества с коллективами энергетических компаний

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» в рамках информационной акции «Осторожно, мошенники!» встретились с работниками компаний «Сахаэнерго», «Якутской ТЭЦ» и «Теплоэнергосервис» и провели для них профилактическую лекцию.