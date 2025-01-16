Почти треть россиян потратили на еду в праздники 10–15 тыс. рублей

Почти треть опрошенных россиян — 30% — потратили на еду и напитки от 10 до 15 тыс. рублей за все новогодние каникулы, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Пакет" от Х5 и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".