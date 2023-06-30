Истбурн (WTA). 1/2 финала. Касаткина встретится с Джорджи, Гауфф сыграет с Киз

Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 26 июня – 1 июля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, трава Полуфинал Мэдисон Киз (США) Коко Гауфф (США) Дата проведения 30 июня, 13.
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