Боярский назвал персонажа, которого мог бы сыграть Аршавин

И Радимов Народный артист РСФСР и фанат «Зенита» Михаил Боярский в интервью ТАСС предположил, какие роли могли бы сыграть экс-футболисты клуба из Северной столицы Андрей Аршавин и Владислав Радимов, если бы попробовали себя на актерской стезе.