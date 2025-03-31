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Петербургский дневник

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Боярский назвал персонажа, которого мог бы сыграть Аршавин

Боярский назвал персонажа, которого мог бы сыграть Аршавин

И Радимов Народный артист РСФСР и фанат «Зенита» Михаил Боярский в интервью ТАСС предположил, какие роли могли бы сыграть экс-футболисты клуба из Северной столицы Андрей Аршавин и Владислав Радимов, если бы попробовали себя на актерской стезе.

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