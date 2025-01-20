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Рогов: ВС России выбили ВСУ из Котлино на западе ДНР

Рогов: ВС России выбили ВСУ из Котлино на западе ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о том, что ВС России выбили украинских боевиков из Котлино юго-западней Красноармейска в ДНР.

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