Автоэксперт Канаев поддержал введение мер для поддержки отечественного автопрома

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.
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