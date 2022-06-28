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Автоэксперт Канаев поддержал введение мер для поддержки отечественного автопрома

Автоэксперт Канаев поддержал введение мер для поддержки отечественного автопрома

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.

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