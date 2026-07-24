# ES Futures: Pullback Into Resistance E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Joeywave369 HTF Bias: Bearish LTF Structure: Pullback Key Level • 7473 Thesis Yesterday's breakdown below 7473 keeps the higher-timeframe trend bearish.
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