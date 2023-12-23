Календарь на 2024 год настенный, отрывной.Формат файла PNG, размер 1053х745px, ppi 72+закривленный PDF+ Для тех кто умеет, прикреплён исходный вектор в формате SVGШрифт файла : arialСкачать архив можно по ссылке после превью .
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