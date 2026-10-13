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Царьград

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Украина выкатила США требование из-за сделки с Россией - и полетел ответ

Украина выкатила США требование из-за сделки с Россией - и полетел ответ

NYT: Делегация Украины выдвинула США требование из-за сделки с Россией, на что получила не очень приятный для себя ответ.

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Дмитрий Гурин

"Из-за этого постоянного раздражения в Белом доме сейчас никто не берётся предсказать, какими окажутся его следующие шаги в отношении Киева." ........... как положил прибор на отношения с ЕС так и на Зелю положит.....