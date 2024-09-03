Подозреваемую в торговле детьми задержали в Алматинской области

Факт незаконной торговли несовершеннолетними пресекли оперативники Алматинской области. Как сообщили в департаменте полиции региона, успешно пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной торговле несовершеннолетними.
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