Бытовые хитрости, которые не стыдно и детям передать

Если вы часто устаете от домашних обязанностей и жертвуете всем своим свободным временем для того, чтобы привести квартиру в порядок и вкусно накормить членов семьи, значит, вы редко пользуетесь лайфхаками.
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