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Краснов прибыл в Баку для участия в конференции по проблемам изменения климата

Краснов прибыл в Баку для участия в конференции по проблемам изменения климата

epp.genproc.gov.ru Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Баку, где примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств – участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29).

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