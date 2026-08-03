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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Племянник Брылина Андреев подписал АХЛ-контракт с фармом «Бостона». У 27-летнего форварда 76 очков в 84 матчах в сезоне ECHL с учетом плей-офф

Форвард Максим Андреев подписал контракт с « Провиденсом » (фарм-клубом « Бостона ») на один сезон. Соглашение действует только с клубом АХЛ .

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