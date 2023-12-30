Медвежий угол
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Медвежий угол

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Массированный удар по вражеским военным объектам. Не просто удар, а самый масштабный удар

Массированный удар по вражеским военным объектам. Не просто удар, а самый масштабный удар

Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли комбинированные удары по объектам противника в ряде регионов бывш.

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Комментарии
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Александр Попов
Видимо до ПРИДНЕСТРОВЬЯ ДВА ШАГА.
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9 час.
Татьяна Кибишева
Хорошо бы подождать, пока захicныкi и сочувствующие вместе со всей своей родОвой смоются в ЕС, а на оставшихся СВОих нам хлеба хватит!!!!
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7 час.
Lana_Borei Иванова
Не менее 40 лет! Покамест те места где природа как на луне не восстановятся.
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3 час.

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