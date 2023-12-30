Массированный удар по вражеским военным объектам. Не просто удар, а самый масштабный удар

Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли комбинированные удары по объектам противника в ряде регионов бывш.
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