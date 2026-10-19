Налёт на Санкт-Петербург Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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Войну затеяли и продолжают США ...США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки* не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.
Хохлов надо уничтожить на всей территории. Прибалтов тоже.
Согласна с автором, и это печально!
Да хернуть по Львову (потому ,что он про российским всё равно никогда не станет) ядерной боеголовкой , передать шпротным республикам , что они следующие и всё... думаю быстро выйдем на трек подписания какого-либо устраивающего нас договора.