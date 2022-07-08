В России прокомментировали отставку Джонсона с поста премьер-министра Великобритании

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост из-за критической ситуации в стране.
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