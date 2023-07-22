Россия официально отменила мораторий на применение кассетных боеприпасов. Но не в качестве мести, а по рациональным причинам, из тактических соображений.
Россия снимает с себя все ограничения: Первые заряженные "Искандеры" уже на позиции
Комментарии
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лл
лина любимцева
От американских кассетных боеприпасов сегодня погиб один, и ранены несколько российских военкоров
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39 мин.
Петр Паринов
В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Поэтому до сих пор не разрушена инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать, ведь их детки уже за границей наслаждаются безбедной жизнью...... Типа ничего личного, только бизнес... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию... Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....
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34 мин.
владимир
Давно пора
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9 мин.
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