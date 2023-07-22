Россия снимает с себя все ограничения: Первые заряженные "Искандеры" уже на позиции

Петр Паринов

В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Поэтому до сих пор не разрушена инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать, ведь их детки уже за границей наслаждаются безбедной жизнью...... Типа ничего личного, только бизнес... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию... Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....