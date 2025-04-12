В преддверие 80-летия Победы в Великой Отечественной войне полицейские Самарской области принимают участие во Всероссийской акции «Расскажи о своём Герое»

В преддверие 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поделился с ребятам из подшефного детского дома «Дельфин» воспоминаниями о своем отце Мирзе Тагир Оглы Ахмедханове – участнике Великой Отечественной войны.