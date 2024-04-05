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Подрядчик попал в черный список из-за непоставки металло-тентового перехода Тульскому музейному объединению

Подрядчик попал в черный список из-за непоставки металло-тентового перехода Тульскому музейному объединению

В Туле подрядчик сорвал контракт с Тульским музейным объединением на установку утепленный металло-тентового перехода в поселке Ильинка почти за 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

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