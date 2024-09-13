Трамп раскритиковал Байдена за отказ поддерживать контакты с Путиным

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, вновь выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома, в очередной раз публично подверг критике действующего президента Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным.