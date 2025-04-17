В Республике Марий Эл журналисты и общественники приняли участие в акции «Один день с инспектором ПДН»

В рамках акции «Один день с инспектором ПДН», приуроченной к 90-летию со Дня образования подразделения, журналисты филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК Марий Эл» получили возможность познакомиться с повседневной работой инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г.