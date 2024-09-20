Ученые ПНИПУ узнали, как предотвратить вредные последствия ремонта скважин

Риски использования слабоминерализованной воды как основы жидкости для глушения скважин в карбонатных коллекторах и методы их снижения установили в своем исследовании ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), 19 сентября сообщает пресс-служба вуза.
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