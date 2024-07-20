Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Глава киевского режима Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого закончился еще 20 мая, назвал кандидата на пост главы США Дональда Трампа президентом в сообщении о состоявшейся беседе.
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