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Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века

Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века

Используя компьютерную томографию, радиоуглеродный анализ (метод определения возраста по распаду углерода-14) и токсикологические тесты, специалисты в области судебной медицины и других направлений из Австрии, Германии и Польши установили, что тело принадлежало мужчине 35–45 лет.

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