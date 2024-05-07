Глушит всё. НАТО оказалось бессильно против сверхмощных систем РЭБ в Калининграде

Блок НАТО оказался бессилен против сверхмощных систем РЭБ, размещённых в Калининграде. По словам западных специалистов, средства радиоэлектронной борьбы русских глушат абсолютно всё, и никто ничего с этим сделать не может.
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