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Царьград

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Глушит всё. НАТО оказалось бессильно против сверхмощных систем РЭБ в Калининграде

Глушит всё. НАТО оказалось бессильно против сверхмощных систем РЭБ в Калининграде

Блок НАТО оказался бессилен против сверхмощных систем РЭБ, размещённых в Калининграде. По словам западных специалистов, средства радиоэлектронной борьбы русских глушат абсолютно всё, и никто ничего с этим сделать не может.

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