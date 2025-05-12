Спортсмен из Текстильщиков установил рекорд России

С 29 апреля по 3 мая 2025 года в плавательном бассейне «Нептун» в городе Новосибирске завершился чемпионат России по подводному спорту (плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние).
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