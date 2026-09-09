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Царьград

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15 часов в океане: мужчина выжил после падения с гидроцикла

15 часов в океане: мужчина выжил после падения с гидроцикла

Мужчина упал с гидроцикла у берегов Калифорнии, в США, и провёл в Тихом океане около 15 часов, пока его не нашёл вертолёт спасателей.

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