15 часов в океане: мужчина выжил после падения с гидроцикла

Мужчина упал с гидроцикла у берегов Калифорнии, в США, и провёл в Тихом океане около 15 часов, пока его не нашёл вертолёт спасателей.
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