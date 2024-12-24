Рахмон: Россия является главным партнером Таджикистана

Россия является главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает 24 декабря РИА Новости.
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