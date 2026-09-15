НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда трассада юл киртәсенә бәрелгән «Москвич» автомобиле йөртүчесе һәлак булган

Казанда трассада юл киртәсенә бәрелгән «Москвич» автомобиле йөртүчесе һәлак булган

Казан янында трассада «Москвич» автомобиле йөртүчесе һәлак булды. Казан Дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, юл-транспорт һәлакәте Татарстанның Питрәч районы Кошчак авылыннан чыга торган юлда булган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым