Мужчину обвинили в изнасиловании собственной девятилетней дочери в Токсово

Ранее судимого местного жителя задержали по горячим следам в его доме. Безработная 21-летняя жительница поселка Токсово в Ленобласти вечером 11 июня сообщила в полицию, что ее 28-летний безработный сожитель изнасиловал свою дочь 2014 года рождения.
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