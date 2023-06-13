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Мужчину обвинили в изнасиловании собственной девятилетней дочери в Токсово

Ранее судимого местного жителя задержали по горячим следам в его доме. Безработная 21-летняя жительница поселка Токсово в Ленобласти вечером 11 июня сообщила в полицию, что ее 28-летний безработный сожитель изнасиловал свою дочь 2014 года рождения.

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